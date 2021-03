Tomorrowland uitgesteld tot einde zomer: “We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer”

FestivalsToch een glimp goed nieuws voor festivalgangers: Tomorrowland gaat (voorlopig) nog steeds door, al wordt het festival wel verplaatst naar eind augustus, begin september. “Tomorrowland hoopt dat de situatie tegen het einde van de zomer zal verbeteren. Daarom zal het festival, enkel in 2021, verplaatst worden naar 27, 28 en 29 augustus (festival weekend 1) en 3, 4 en 5 september (festival weekend 2). We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen ook dat de kans bestaat dat de 16e editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden.”

De festiviteiten - die normaal doorgaan in juli - worden voorlopig uitgesteld naar het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september. Voor de vierhonderdduizend tickethouders betekent dit - als ze hun ticket willen houden - het volgende: wie een kaartje heeft voor het eerste weekend van juli, verschuift naar augustus. Een toegangsbewijs voor het tweede weekend van juli is dan weer goed voor het eerste weekend van september.

“Wij voelden dat onze oorspronkelijke data te snel kwamen voor ons festival”, legt woordvoerster Debby Wilmsen uit. “Wij geloven dat we, als we zes weken opschuiven, wat meer mogelijkheden hebben. Samen met alle betrokken partijen - van de tentjesbouwers van Dreamville tot artiesten en de politiediensten - geloven we dat er aan het einde van de zomer wel wat dingen mogelijk zijn. De vaccinatiestrategie en de gekregen adviezen doen ons momenteel geloven dat uitstellen de beste keuze is. Maar we zijn ook niet naïef: we willen heel graag iets doen en ons festival opstarten, al beseffen we ook wel dat er misschien geen fysiek festival zal zijn. Stel dat dit het geval zou zijn, zullen we nadenken over een digitaal alternatief.”

Dat was vorig jaar alvast het geval. Toen zag de organisatie zich genoodzaakt om een digitale versie van het festival te organiseren, met vooraf opgenomen sets van elke dj. Fans konden dan tickets kopen om Tomorrowland online bij te wonen vanuit hun eigen huiskamer.

Volle bezetting

“Dit jaar hopen we uiteraard dat we eind augustus en begin september op een volle bezetting mogen rekenen in De Schorre. En ja, daarbij zouden we het ook fijn vinden als ons publiek opnieuw heel divers en internationaal mag zijn. We gaan uit van een echte Tomorrowland-editie: bezoekers van over heel de wereld, indrukwekkende podia en veel toeters en bellen.”

“Maar ook hier: we beseffen dat dit het meest ideale scenario is, en dat dit onderhevig is aan hoe de hele coronasituatie zich ontwikkelt. Uiteindelijk is gezondheid en welzijn een veel grotere prioriteit. We verwachten in mei terug te komen met een meer gedetailleerde update. Op dit moment blijven we hard werken om het mooiste en veiligste festival te realiseren.”

Andere festivals

Het nieuws van de verplaatsing komt er nadat enkele andere grote festivals, zoals Graspop Metal Meeting en Rock Werchter, besloten om de zomereditie af te gelasten. Over de plannen van Pukkelpop en Dour is voorlopig nog geen zekerheid. “Ieder festival moet deze puzzel voor zichzelf leggen”, aldus Debby Wilmsen. “In het geval van Graspop en Rock Werchter begrijp ik hun keuze. Zij zijn voor een groot stuk afhankelijk van Amerikaanse bands. Herman Schueremans zei het gisteren nog: ‘Wij boeken geen dj’s die met een usb-stick op een vliegtuig zitten.’ Dat vat het grotendeels samen voor ons festival. Wij zijn in België, en bij uitbreiding in Europa, rot verwend op het vlak van elektronische muziek. Er zijn wel een aantal dj’s die uit Amerika of Brazilië komen, maar de meesten komen uit Europa. Onze line-up blijft dus overeind als een aantal namen niet aanwezig zijn. Binnen afzienbare tijd maken we onze artiesten bekend.”

