Tomorrowland organiseert nieuw digitaal festivalconcept ‘Adscendo - A Digital Introduction’

MUZIEK Bart Peeters wordt presenta­tor van de MIA's

Bart Peeters (63) wordt de centrale gastheer van de zestiende editie van de MIA’s (Music Industry Awards), die op donderdag 26 januari plaatsvinden in Paleis 12 in Brussel. Een verrassende keuze na het jonge geweld van Danira Bouhkriss Terkessidis, die vorig jaar de 15de editie presenteerde. Voor Bart is het de tweede keer dat hij het muziekgala mag leiden, na een eerste keer in 2017.

