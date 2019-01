Tomorrowland maakt zijn podiumhosts bekend, Eric Prydz brengt show in wereldpremière DBJ

17 januari 2019

14u00 2 Showbizz Tomorrowland heeft zonet zijn podiumhosts voor de editie van 2019 bekend gemaakt. Onder meer Eric Prydz brengt een nieuwe show in wereldpremière.

Tomorrowland is aan zijn vijftiende editie toe en dat wordt ook dit jaar gevierd met een programmatie van meer dan 1.000 artiesten. Wie dat zullen zijn houdt de organisatie nog even achter, maar de dj’s die de podia zullen hosten werden zonet wel bekend gemaakt.

De naam die er het meest uitspringt is die van de Zweedse producer Eric Prydz, die in 2004 doorbrak met zijn hit ‘Call On Me’. Hij presenteert in de Schorre een gloednieuwe show waarbij er een 3D hologram wordt gecreëerd.

Net als de voorbije jaren is er een Belgische stage met oudgedienden Netsky en Lost Frequencies en DJ Murdock. Ook Oscar and the Wolf krijgt een podium toebedeeld, net als Mr. en Mr. Tomorrowland Dimitri Vegas en Like Mike. Zij hosten net als de voorbije jaren het ‘Smash the House’-stage, maar ontfermen zich op het Generation Smash-podium ook over jonge, veelbelovende artiesten.

In totaal zijn er vijftien podia, dit zijn alle hosts op een rijtje.

Afterlife, Age of Love, Alteza Records, Anjuna, Ants, ASOT, Axtone, Barong, Bonzai, Cafe Mambo Ibiza, Cafeina, Carl Cox invites Space Ibiza, Cocoon, Contrair, 10years Coincidence, Crosstown Rebels, Crystal, Dirtybird, Diynamic, Do No Sit, Drumcode, Ellum, ERIC PRYDZ presents HOLOSHPERE, Floorfiller, Flow, Footworxx, Fuse and Dave Clarke Present Future Sound of Egypt, Generation Smash, Gianluca Vacchi presents, Glitterbox, Heldeep, Hexagon, I Love The 90’s, Ketaloco, KNTXT, Kozzmozz, Krankenhaus, Lost & Found, Lost Frequencies & Friends, Martin Solveig & Friends, Masquerade, Monstercat, Nervonation, Netsky & Friends, Nico Morano, Nina Kraviz, Onraad, Oscar & The Wolf presents “Infinity”, Paradise, Potion, Psygathering, Rampage, Robin Schulz, Sexy By Nature, Shaqs Fun House, Shine, Shomi, Sirkus, Smash The House, Spectrum, StarWarz, STMPD RCRDS, The Book Of Wisdom Mainstage, V Sessions vs Freakshow, Winterclubbing, Woody Weekend, We Play House.