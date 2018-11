Tomorrowland maakt namen voor zijn wintereditie bekend DBJ

29 november 2018

11u21 0 Showbizz Tomorrowland heeft de namen van de dj’s bekend gemaakt die volgend jaar op de wintereditie zullen optreden. Onder meer Dimitri Vegas & Like Mike, treden op net als Martin Garrix en Lost Frequencies. Het festival gaat volgend jaar door van 13 tot en met 15 maart in het Franse skigebied Alpe d’Huez.

De organisatie van Tomorrowland rolt de grote kanonnen uit voor hun eerste editie van Tomorrowland ‘The Hymn of The Frozen Lotus’ in Alpe d’Huez. Onder meer Netsky, Martin Garrix, Martin Solveig, DJ Snake, Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies tekenen present.

De trouwe TML-ganger mag zich aan de gekende succesformule verwachten: verschillende podia, waaronder een spectaculaire mainstage aan de voet van de pistes. De bekendste dj’s ter wereld. Extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken. En dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland.

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski behoort tot de beste skigebieden ter wereld en ontving vorig jaar nog de prijs voor ‘beste skistation van Europa’. Dankzij de 300 dagen zon per jaar heeft het gebied ook de bijnaam ‘Ile au Soleil’. Het dorpje Alpe d’Huez wordt de uitvalsbasis voor het festival.

Dit is de volledige lijst met namen die in maart plaatjes zullen draaien: Henri PFR, Lost Frequencies, MATTN, Timmy Trumpet, Kölsch, Afrojack, Claptone, Bonzai All Stars, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO, HUGEL, Yves Deruyter, Sunnery James & Ryan Marciano, Curtis Alto, Konstantin Sibold, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Joris Voorn, Solardo, Paul Kalkbrenner, Vini Vici, YVES V, Charlotte de Witte, Nico Morano, Kungs, Steve Aoki, Klingande, Regi, Wildstylez, Bassjackers, Martin Solveig, DJ Snake, Patrice Baumel, Salvatore Ganacci, Villain, DJ Licious en Da Tweekaz.