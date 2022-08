Tomorrowland in cijfers: 600.000 festivalgangers, meer dan 150.000 pakjes friet en 1 miljoen biertjes per weekend

De zestiende editie van Tomorrowland zit erop. In totaal bezochten 600.000 people of tomorrow het festival, dat dit jaar ‘The Reflection of Love’ als thema meekreeg. Deze deluxe-editie met drie weekends had meer dan achthonderd artiesten - verspreid over zestien podia - op de affiche.

15 tot 17, 22 tot 24 en 29 tot 31 juli: drie weekends kon er in Boom gefeest worden dit jaar voor Tomorrowland. Goed voor 600.000 festivalgangers, met meer dan 200 verschillende nationaliteiten. Vanuit 31 landen (en 61 steden) vertrokken er trouwens Global Journey Flights, die de feestvierders naar België brachten. Global Journey Trains and Buses kon je dan weer vanuit vijf landen nemen: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Eenmaal aangekomen in Boom bewonderden de festivalgangers, verspreid over een terrein van 34 hectare (de grootte van 63 voetbalvelden, red.), op zestien verschillende podia meer dan achthonderd artiesten.

Om dat in goede banen te leiden, is logistiek uiteraard belangrijk. Zo zijn er drie magazijnen, tweehonderd giga containers, 35 trailers, 5 trucks en 12.5000 crewleden per dag nodig. Maar ook aan camping werd gedacht. DreamVille 2022 was goed voor 38.000 gasten per weekend, op een terrein van 78 hectare (145 voetbalvelden, red.). Zij konden gebruik maken van 900 douches en 1000 toiletten.

Eten en drinken

De warme temperaturen zorgden er duidelijk voor dat de festivalgangers dorst hadden. Zo werden ieder weekend meer dan één miljoen pintjes getapt. Bij zo’n Belgisch biertje hoort uiteraard ook een portie friet: daarvan werden er ieder weekend meer dan 150.000 porties geserveerd. Ook als vegetariër of vegan had je dit jaar heel wat keuze op het festival: zo waren er meer dan vijftig eetopties voorzien. Keuze te over, zeg maar. In totaal werden meer dan 500 verschillende maaltijden uit 30 verschillende landen aangeboden, en mochten daarbij ook tien topchefs hun kooktalent demonstreren. Voor wie het zich tenslotte afvraagt: als je de drank - en eetstandjes achter elkaar zou plaatsen, is dat goed voor anderhalve kilometer versterking van de innerlijke mens.

