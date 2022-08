Tomorrowland gaat in zee met Zweedse dj Eric Prydz: spectaculaire hologramshow komt naar Nederland

Psychede­lisch WECANDANCE in Zeebrugge: “Het is music, food én fashion”

Ieder jaar doen festivalgangers op het elektronisch muziekfestival WECANDANCE hun uiterste best om zich in thema te kleden. Het thema dit jaar: ‘just an illusion’, met de focus op psychedelische en kleurrijke prints. Per dag verwachten ze hier 15.000 mensen. Wie wil, kan morgen of volgend weekend nog komen, want het festival duurt dit jaar voor het eerst twee weekends, in plaats van één.

7 augustus