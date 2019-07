Tomorrowland gaat de eerste nacht in DBJ

26 juli 2019

23u49 0 Showbizz Puffen en zweten was het op de eerste dag van weekend twee op Tomorrowland. Maar dat lieten de festivalbezoekers niet aan hun hart komen. Tijdens de set van Alesso ging de zon onder aan de mainstage. Armin van Buren en The Chainsmokers maken de klus af.

Drieëndertig graden was het vandaag op de schorre in Boom en de tienduizenden festivalbezoekers kreunden onder de hitte. De organisatie kwam zijn feestvierders tegemoet door onder meer stukken watermeloen en zonnebrillen uit te delen, maar de meeste bezoekers lieten de hitte niet aan hun hart komen. Tijdens de DJ-set van Alesso ging de zon onder en doken de fuifbeesten de nacht in. Na hem volgden nog Armin Van Buren en The Chainsmokers op de mainstage. Morgen sluiten Dimitri Vegas & Like Mike en DJ Snake de mainstage af, op zondag zijn dat Netsky, Solomun en Lost Frequecies.