Tommy Lee post video’s waarin hij stoned is én heeft creatieve oplossing voor zijn ‘dickpic’

CELEBRITIESMötley Crüe-oprichter Tommy Lee (59) deelt opnieuw een expliciete ‘dickpic’ op Instagram. Deze keer in de vorm van een schilderij. De zanger postte het kunstwerk een uur nadat hij video’s deelde waarin hij stoned was. Afgelopen donderdag deelde de muzikant al een foto van zijn getatoeëerde lichaam, in volle glorie. Vijf uur later werd het kiekje alweer verwijderd. Naaktfoto’s gaan namelijk tegen de regels van het platform in. Maar daar had Lee een creatieve oplossing voor.

Vijf uur lang konden de volgers van Tommy Lee zijn getatoeëerde lichaam bewonderen. En dat kan nu opnieuw: weliswaar met een beetje fantasie. De rocker postte vandaag een nieuwe versie van zijn expliciete ‘dickpic’ op Instagram. Hij maakte van zijn foto een heus kunstwerk, in de vorm van een schilderij.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Tommy Lee naaktfoto © Instagram

Dat de originele en ongecensureerde foto afgelopen donderdag zo lang online bleef staan is opmerkelijk. Volgens het beleid van Instagram is het verboden om naaktfoto’s te posten. In de ‘Richtlijnen voor de community’ van het platform staat uitdrukkelijk: “We begrijpen dat mensen soms mogelijk artistieke of creatieve naaktbeelden willen delen, maar we staan vanwege verschillende redenen geen naaktbeelden toe op Instagram. Naaktbeelden verwijzen naar foto’s, video’s en andere digitaal gemaakte inhoud waarop seksuele gemeenschap, geslachtsdelen of close-ups van naakte billen zijn afgebeeld.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Originele 'dickpic' van Tommy Lee. © Instagram

Stoned

Nadat de muzikant het hele internet opschrikte met zijn uitgesproken kiekje, postte hij een aantal video’s waarin duidelijk te zien is dat hij stoned is. In de video’s zie je Tommy Lee roken en meezingen met het geluid van verkeerslichten. Het is vrij waarschijnlijk dat Lee de alternatieve ‘dickpic’ in die staat heeft bedacht, want een uur later postte hij het kunstwerk op Instagram.

Lees meer onder de video.

Tommy is momenteel te zien in de Disney+-reeks ‘Pam & Tommy’. In de serie wordt zijn relatie met Pamela Anderson - en hun gestolen sekstape - in fictie gegoten. In ‘Pam & Tommy’ worden protheses gebruikt om de geslachtsdelen van Tommy in beeld te brengen en daar kon hij naar verluidt prima mee leven.

LEES OOK: