Tommy Lee kijkt uit naar serie over zijn sekstape met Pamela Anderson: “Wij deden het eerst”

Film Opbrengst van ‘Spi­der-Man: No Way Home’ blijft maar stijgen

Dat ‘Spider-Man: No Way Home’ populair was, wisten we al langer, maar ondertussen blijft de film het goed doen. De film bracht wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar op. Daarnaast staat de prent momenteel op de achtste plaats in de top 10 van meest succesvolle Amerikaanse films aller tijden.

10 januari