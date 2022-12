Tomas De Soete start bij Willy na ontslag VRT: “Ik heb te doen met de achterblijvers”

TV ANALYSE. Na de ontslagen: de tweespalt die de VRT-bazen aanhouden wordt stilaan onhoudbaar

Ja, in economisch barre tijden moet er bespaard, bezuinigd en afgeslankt worden. Zo gaat dat. Maar, zo vraagt onze mediawatcher Mark Coenegracht zich af: waarom moet de openbare omroep zo nodig zo harteloos bezuinigen? “In hun drang om een ‘modern mediabedrijf’ te worden hakken de VRT-bazen op haast genadeloze wijze in het personeelsbestand”, zo schrijft hij in een analyse na ‘bijltjesdag op de VRT’.

5 december