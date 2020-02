Tomas De Soete begint door persoonlijke tegenslag na jaar toch terug te roken: “Echt gênant” Silke Denissen

20 februari 2020

23u05

Bron: VRT 0 Showbizz Donderdagavond kwamen Tomas De Soete (43) en James Cooke (35) in ‘Vandaag’ vertellen over stoppen met roken. De eerste herviel recent na meer dan een jaar gestopt te zijn, de tweede houdt het al meer dan 100 dagen vol.

Tomas De Soete ging in het Eén-programma ‘Vandaag over een jaar' de uitdaging aan om binnen het jaar te stoppen met roken. “Ik heb bijna dertig jaar gerookt en daar was ik niet altijd trots op”, vertelt hij over zijn beslissing om te stoppen in ‘Vandaag’. “Maar ik heb vier prachtige kinderen, en dan steek je wel zo'n beetje de middenvinger op naar het leven.” Tomas haalde de mijlpaal van een jaar, maar hij hield het helaas niet veel langer vol. “Na een jaar en drie dagen ben ik opnieuw begonnen. Echt gênant. Ik had een tegenvaller in mijn privéleven waar ik niet te veel over ga uitweiden, maar ik kreeg de bescheiden permissie van mijn lief om opnieuw een sigaret te roken. Daarna herviel ik opnieuw in mijn oude gedrag. Nu probeer ik om nog maar drie sigaretten per dag te roken en daar intens van te genieten." Presentatrice Danira wil Tomas helpen en dwingt hem om zijn pakje sigaretten af te geven. In ruil krijgt hij een hulppakket met onder meer nicotinepleisters en een boek over stoppen met roken.

Ook James Cooke heeft twintig jaar gerookt. “Ik ben begonnen op mijn vijftiende”, zegt hij. “Mijn zusje rookte en ze dacht: hij gaat dat niet vertellen thuis als hij zelf ook rookt. Al hebben ze het thuis wel snel gemerkt. De eerste keer rookten we in een boom, maar ik werd ongemakkelijk en viel uit de boom. Dan kon ik thuis gaan uitleggen waarom ik zo gehavend was.” Ondertussen is James al 123 dagen gestopt: “Ik houd het echt goed bij, ja. Je moet jezelf toch een boost geven hé. Maar de goesting is totaal niet weg, dat komt op bepaalde momenten terug. Ik ken iemand die al vijf jaar gestopt is, en die had nog altijd goesting.” Maar hij weet wel waarom hij gestopt is: “Elk jaar bezoek ik ziekenhuizen, en daarnaast ben ik bezig met het programma ‘Leef’, waarin we de laatste wensen van terminale mensen meemaken. Op de palliatieve afdeling kwam ik een man tegen die eigenlijk op pensioen zou gaan. Hij zei: ‘Ik ging net beginnen genieten. Ik heb mijn hele leven alleen gewerkt en gerookt, en dat tweede heeft me nu de das omgedaan. Elke sigaret waar je nu van gaat genieten, gaat niet opwegen tegen de miserie die ik nu meemaak.’ Ik heb mijn pakje opgerookt en ben daarna gestopt. Cold turkey.”