Tom Waes was in beeld als presentator van ‘Twee Tot De Zesde Macht’: “Als ik er ook nog een quiz had moeten bijnemen...” Jan Ruysbergh

20 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De koning van de zondagavond. Ook na ‘Reizen Waes’ zal Tom Waes (50) ’t wellicht nog even blijven, dankzij zijn hoofdrol in de Eén-crimi ‘Undercover’. En Toms tv-status had nóg meer glans kunnen hebben, als het oorspronkelijke plan met ‘Twee Tot De Zesde Macht’ niet in de vuilnisbak was beland, zo vertelt hij in Dag Allemaal.

Door kijkcijferhits als ‘Reizen Waes’ en ‘Tomtesterom’ kennen we Tom Waes vooral als waaghals en avonturier. Maar z’n grote doorbraak op tv maakte hij als acteur, als de fictieve broer van Bart De Pauw in ‘Het Geslacht De Pauw’. Dat Tom het acteren nog lang niet verleerd is, bewijst hij vanaf komende zondag op Eén in ‘Undercover’, waarin hij macho-undercoveragent Bob Lemmens speelt.

Niet maniakaal

Een personage met ‘vlees’ aan en dat bezorgde Tom de nodige stress. “Deze rol lag tamelijk ver buiten mijn comfortzone”, geeft hij toe. “Ik ben in de eerste plaats geen echte flik, hé. En ik ben ook geen Christian Bale, die tientallen kilo’s aankomt of afvalt voor een rol als het moet. Nee, zo maniakaal ben ik niet. Ik ben wel héél benieuwd naar de reacties.”

Hoe die ook zijn, in april gaan de opnamen voor de tweede reeks van ‘Undercover’ al van start.

Ik krijg inderdaad niet veel tijd om achterover te leunen. En dat terwijl ik voel dat ik er na een bijzonder hectische periode nood aan heb om even op adem te komen. En om het evenwicht te bewaren te bewaren tussen m’n job en m’n gezinsleven. Maar goed, de riem zal er pas in oktober echt eventjes af ­kunnen.’

Waar kom jij het meest tot rust?

Thuis! Of op een rustige plek, samen met Mieke. Ik moet nog naar een evenement volgend weekend en we hebben een kamer in een B&B gehuurd, zodat zij meekan. Dat vinden we zalig in zo’n drukke periode als nu. In de week komt het er niet zo dikwijls van om een rustig moment in te lassen, want Mieke heeft ook een fulltime job, hé. Ze werkt in de immobiliënsector. Ze koopt huizen, renoveert die en ­verkoopt ze weer.

Maar af en toe vinden jullie toch tijd om samen te relaxen.

Dit is een goede periode voor ons, want ik ben nu wat meer vrij. Vorig jaar heb ik de vierde reeks van ‘Reizen Waes’ ­gedraaid en daarvoor zat ik veertig dagen in het buitenland. Dat was rennen van hot naar her, maar dat is nu even voorbij. In maart gaan we nog twee weken naar Costa Rica. Fijn, maar daarna begin ik weer aan een rally van zeven maanden bijna onafgebroken werken.

Te beginnen dus met de tweede reeks van ‘Undercover’?

(knikt) We draaien van begin april tot half oktober. De opnamen starten altijd vroeg in de ochtend, maar ik ben dan ook terug thuis tegen halfzes ’s avonds. In juli is ook een maand vakantie voorzien voor de acteurs en de crew, maar in die periode neem ik dan weer ‘Kamp Waes’ op (zijn nieuwe programma waarin gewone burgers een opleiding voor de Special Forces van het Belgische leger krijgen, nvdr).

Je zit binnenkort ook twee keer in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Met Jeroen Meus die je goede vriend Bart De Pauw vervangt als presentator. Voelt dat raar?

Ach nee. Ik ken hen allebei goed. Het is wel een heel andere show met Jeroen. Maf, dan zie je pas hoeveel verschil een presentator kan maken. Jeroen geeft er zijn eigen touch aan. Hij was erg zenuwachtig, maar ik vind dat hij dat prima doet. In het begin werd het idee ­geopperd om de quiz elke week door iemand anders te laten presenteren. Jeroen, ik, Kobe Ilsen… Maar ze zijn dan toch bij Jeroen blijven hangen.

Was het echt niets voor jou geweest, zo’n presentatieklus?

Voorlopig niet. Ik heb het tien jaar geleden al eens geprobeerd in de ‘One Man Show’, maar dat was toen te vroeg. Nu zou ik het wel kunnen, denk ik. Maar nogmaals, ik doe al zoveel. Drie programma’s in één jaar: ‘De Blacklist’ voor Ketnet, ‘Undercover 2’ en ‘Kamp Waes’. Als ik er ook nog een quiz moet bijnemen… Pfff! Nu is ’t efkes genoeg, voel ik. Ik heb al tegen Mieke gezegd: ‘Na oktober doe ik een maand of twee helemaal niets.’

Maar daarna…

(pikt in) … wil ik een vijfde seizoen van ‘Reizen Waes’ maken. Het is nog niet op, er zijn zeker nog landen die aan bod kunnen komen. En dan is er nog die reeks over WO II die ik zou willen schrijven. Dat idee zit nog altijd in m’n hoofd. Alleen weet ik niet wanneer ik er de tijd voor zal vinden.

Maar eerst ‘Undercover’, dus. De serie speelt zich grotendeels af op een camping. Zou jij daar tot rust kunnen komen?

Niet echt. Mijn grootouders hadden een stacaravan op een camping in Kasterlee, en met mijn ouders ging ik altijd met de caravan op vakantie in Spanje. Plezant, maar die camping in Limburg is toch nog iets anders. Je hebt mensen die daar echt wonen in hun chalet, er zijn de weekendtoeristen en dan nog eens heel veel Poolse en Bulgaarse arbeiders die de goedkoopste stacaravans huren. Een heel rare mix. Niks voor mij. Al moet ik zeggen: telkens ik naar Limburg rijd, vind ik dat wel iets hebben. Die weidsheid, de Lommelse Sahara… fantastisch. Het was een keigoeie zomer, en dat heeft de sfeer op de set erg bepaald.

Was het anders werken met Nederlandse acteurs?

Toch wel. Die zijn luid, hé.

Jij toch ook.

Ja, maar da’s toch nog anders. Nederlanders zijn gewoon opener, toeteren met hun grote mond. Al zeiden ze ook wel dat ze de Belgen zo tof vinden. In Vlaanderen gaat het er over ’t algemeen veel gemoedelijker aan toe. Als je in Nederland draait, is iedereen tien minuten na de laatste opname meteen naar huis, bij ons wordt de barbecue aangestoken en bleef iedereen hangen om een paar pintjes te drinken.

Hoe verliep de samenwerking met Anna Drijver, je Nederlandse tegenspeelster?

Dat liep als een trein! Ik had daar eerst wat schrik voor. Stel dat het niet klikt, dan zouden het wel heel lange draaidagen geweest zijn. Het duurde even voor we elkaar hadden gevonden, maar het is toch vrij snel in orde gekomen. Je moet elkaar hard vertrouwen als je emotionele scènes speelt.

Bob is een macho, maar tegelijk ook een familieman. Ben jij als vader rustiger geworden nu je kinderen geen pubers meer zijn?

De apenjaren zijn voorbij, maar: hout vasthouden. Milo is 21 en zit op kot in Rotterdam. Ik was pas nog met hem in Miami voor een nieuwe shoot van ZEB. Isah is 22, net als Lisa (Miekes dochter, nvdr). Ze hebben alle drie hun weg ­gevonden en doen het goed op school. Ik zie hen regelmatig, al komen ze vooral thuis om hun was af te geven. (lacht)