Tom Waes over succes en gezinsgeluk: “M’n kinderen staan zoveel verder dan ik destijds”

TV In ‘Klopjacht’ verstopt Julie zich voor speurders aan de deur: “Ik kan deze stress niet aan”

Vanavond in ‘Klopjacht’ zien we Julie die op bezoek is bij een vriend, maar de speurders bellen daar aan. Ze moet er zo snel mogelijk weg raken, want anders zit haar ‘Klopjacht’ er op.

8 november