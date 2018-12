Tom Waes over Bart De Pauw: “Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient” SD

17 december 2018

16u33

Bron: De Morgen 2 Showbizz Tom Waes (50) hoopt dat er snel duidelijkheid komt in de zaak rond Bart De Pauw (50), één van zijn beste vrienden. “Ik ben er voor Bart. Ik hoop alleen dat het parket snel duidelijkheid schept. Ik vind immers dat iedereen wel een tweede kans verdient”, vertelt hij in De Morgen.

Bent u een goede vriend? Die vraag stelde De Morgen aan Tom Waes. “Dat moet je aan mijn vrienden vragen. Hoeveel ik er heb? Een stuk of vijf. Echt, echt, écht goeie vrienden, van wie ik weet, als de hemel op m’n kop valt, dan kan ik op hen rekenen. En zij kunnen ook altijd bij mij terecht, voor eender wat. Er zijn geen taboes tussen ons. Ik heb hen al over de vloer gehad op moeilijke momenten en zij mij", vertelt Waes. “Ik trek ook bewust veel tijd uit voor hen.”

Met ‘hen’ bedoelt Waes onder andere Tim Van Aelst en Bart De Pauw. “Dat zijn echt vrienden door dik en dun, die mij ook wel op mijn fouten mogen wijzen. En omgekeerd. Toen de heisa rond Bart losbarstte, ben ik bij hem binnengestapt en heb ik gezegd: ‘Ik ben hier als vriend, en ik wil heel hard luisteren, maar je gaat ook naar mij moeten luisteren.’ Voor de rest wil ik daar niet veel over zeggen, maar ik vind wel dat het als vriend je taak is om te luisteren, en dat je er altijd voor elkaar moet zijn, door dik en dun.”

Tweede kans

En voor vriendschap gaat Waes ver, zo blijkt. “Ik hoop dat ik het nooit moet meemaken, maar ik denk dat ik er zou zijn mocht een van hen morgen zijn vrouw vermoorden. Als morgen blijkt dat Tim Van Aelst een seriemoordenaar is, die vijftien vrouwen heeft verkracht en in stukken gezaagd en in de diepvries gestoken, dan zal ik waarschijnlijk wel zeggen: Tim, het is voorbij. Maar als den Tim morgen in een vlaag van zinsverbijstering, in een passionele opwelling zijn vrouw vermoordt, dan denk ik wel dat ik er zal staan. Allez, versta je de nuance? Daarom ben ik er ook voor den Bart. Ik hoop alleen dat het parket snel duidelijkheid schept.”

“Ik vind immers dat iedereen wel een tweede kans verdient”, gaat Waes verder. “Je kunt best fouten maken in je leven, maar als je dat inziet en je fouten toegeeft, en je excuses aanbiedt of een straf uitzit, dan denk ik wel dat je verder moet kunnen. Maar als publieke figuur is dat natuurlijk een pak moeilijker omdat je niet in alle anonimiteit op zoek kunt naar een andere job. Ook al heeft Bart een fout gemaakt en wordt hij daarvoor veroordeeld, het zal voor hem heel moeilijk zijn om op dezelfde manier opnieuw aan de bak te geraken, of opnieuw met zijn gezicht op tv te komen. Die anonimiteit heeft een onbekende mens wel. Maar ik vind wel dat er duidelijkheid mag komen. Dan weet je ineens waar je staat en kan je ermee verder.”