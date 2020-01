Tom Waes openhartig over scheiding: “Ik heb mij daar zó schuldig over gevoeld” Redactie

24 januari 2020

06u00

Showbizz "Al wat die man aanraakt, lijkt in goud te veranderen." Dat zegt de Nederlandse presentator Frank Evenblij over Tom Waes (51). Hij volgde Tom een dag voor zijn tv-programma 'Evenblij Maakt Vrienden'. Waes was tijdens het programma bijzonder openhartig , zo staat deze week te lezen in TV Familie.

Tom en zijn vrouw Mieke zitten midden in een verhuis wanneer Evenblij bij hen aanbelt. Ze verruilen het groene Schoten voor Antwerpen. “Ik ben een stadsmens”, vertelt Tom. “Daar ben ik pas achtergekomen toen we hier zaten. We hebben een appartement gekocht met zicht op heel de stad. Fantastisch. Dus: eindelijk terug naar de stad.”

“Een diepzeelasser die in zijn vrije tijd lollige filmpjes maakte. Die vielen op bij de VRT, waarop hij een eigen programma kreeg: ‘Tomsterom’, waarin hij elke week een bizar record trachtte te verbreken.” Zo omschrijft Evenblij het begin van Toms carrière. Met ‘Tragger Hippy’, ‘Het Geslacht De Pauw’, ‘Tomtesterom’, ‘Reizen Waes’, winnaar van ‘De Slimste Mens’ in 2015, ‘Wauters vs. Waes’, ‘Undercover’ en nu ‘Kamp Waes’ oogt Toms cv meer dan indrukwekkend. Toch is de ‘ouwe rot’ in het vak naar eigen zeggen bij de lancering van elk nieuw programma ‘strontzenuwachtig’. “Niet dat ik faalangst heb”, zegt hij. “Maar ik ben dan echt heel zenuwachtig of het gaat lukken.”

“Laatst vroeg iemand mij: ‘Hoe kunt gij dat tempo volhouden?’Ik heb het afgelopen jaar vier programma’s gemaakt. Maar het voelt niet als werken. Ik denk daar zelf eigenlijk niet bij na.” Het is echter een misvatting dat Tom enkel voor z’n werk leeft. “Ik ben heel veel weg en ik ben heel druk, maar als ik thuis ben ben ik wel thuis. Mieke heeft ook een fulltime job. Als ik thuis ben, weet zij: de was is gedaan, de vaatwasser is leeg, er staat eten op tafel. Ik kan heel goed koken. Ik kan heel goed stoofvlees maken.”

Betere ouders

Toms geheim? Hij blijft te allen tijde zichzelf. “Of ik privé hetzelfde ben als op tv? Dat zou je aan m’n vrienden en m’n vrouw moeten vragen, maar ik denk het wel. What you see is what you get. Te nemen of te laten.” Zijn kinderen Milo (22) en Isah (23), uit zijn vorige huwelijk, betekenen alles voor Tom Waes. “Ik ben destijds echt getrouwd met het idee: dit is voor de rest van m’n leven. Dat is niet gelukt en ik voelde me daar tegenover m’n kinderen heel schuldig over. En het is nog niet zo lang geleden - ik denk een jaar of twee - dat ze allebei aangaven: ‘Het is oké. we hebben, er niet zoveel last van gehad, we zijn er niet door getraumatiseerd. Mijn zoon zei zelfs: ‘Jullie zijn er allebei betere ouders op geworden.’”

“Het zijn de kleine dingen die ertoe doen”, besluit hij. “Die grootse dingen, dat is allemaal show. Veel premières hier en daar en kijkcijfers, dat is allemaal wel tof. Maar ik heb hier een sms van m’n dochter: ‘Ik heb morgenvroeg geen les, zullen we samen koffie drinken.’ Zoiets doet me véél meer plezier dan dat ze me morgen komen zeggen dat ik twee miljoen kijkers heb gehaald.”