Tom Waes moet passen voor lancering van eigen ZEB-collectie wegens ziekte IDR

04 september 2019

00u00 0 Showbizz Ambassadeur Tom Waes was gisteren helaas ziek en moest passen voor het lanceringsfeest van zijn ZEB-collectie in Antwerpen. Toch was er volk genoeg, want ook andere BV's, onder wie Astrid Coppens en Eline De Munck, lanceerden er hun eigen kledinglijn.

Astrid Coppens is al het langst aan de slag bij ZEB. “Ik doe dit gewoon keigraag”, zegt ze.

Véronique Leysen toonde trots haar zwangere buik.

Tatyana Beloy had vorig jaar een collectie bij ZEB en is nu ook ambassadrice. Voor Eline De Munck is het de tweede keer dat ze met de keten samenwerkt.

Andy Peelman - hier naast Nele Somers - heeft zelf geen plannen voor een kledinglijn. “Ik denk niet dat de mensen daarop zitten te wachten.”