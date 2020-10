Tom Waes moet na valpartij met de moto onder het mes: “Kruisbanden en meniscus afgescheurd” SVH/ODBS

11 oktober 2020

21u13

“Kruisbanden afgescheurd, meniscus afgescheurd.” Tom Waes trok vanavond naar aanleiding van Engeland-België niet met een fysieke uitdaging naar het complex van de Rode Duivels in Tubize, maar koos verrassend voor een simpel spelletje ‘Vier Op Een Rij’ met Jérémy Doku (zie video onderaan). “Ik ben gevallen met de moto. Niet tijdens de opnames van ‘Reizen Waes’, maar wel twee dagen voor die moesten beginnen”, verklaarde de speciale gast in ‘Vandaag is Rood’ voor de match. “Net voor het einde van de corona bovendien. Het was beter bij aanvang van de crisis gebeurd. Maar het zij zo. Op 2 december moet ik geopereerd worden.”

Tom Waes spreekt met Jérémy Doku:

