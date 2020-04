Tom Waes maakt zijn volgende ‘Reizen Waes’ in Vlaanderen (en heeft daarvoor uw hulp nodig) DBJ

20 april 2020

22u35 1 tv Voor ‘Reizen Waes’ bezocht hij alle uithoeken van de wereld, maar deze zomer blijft Tom Waes (51) dichter bij huis. Hij maakt dan een ‘Reizen Waes’ in Vlaanderen, waarin Tom Vlamingen en plekken met bijzondere verhalen wil bezoeken.



In februari was Tom Waes nog op doorreis in Japan voor een ‘Reizen Waes’-special in aanloop naar de Olympische Spelen, maar toen hij terugkeerde bleven ook voor hem alle landsgrenzen onherroepelijk dicht. Een kleine ramp, want dit voorjaar stonden normaal gezien de opnames voor een vijfde seizoen van het reisprogramma gepland. “We hadden al vliegtickets geboekt voor enkele reizen en hadden contact met verschillende fixers. Maar in maart werd al het internationale vliegverkeer gestopt. Al vrij snel zagen we in dat er ook de komende maanden niet snel nog ver gereisd zal worden”, aldus Waes.

En dus zoekt de Antwerpenaar - die normaal gezien 150 dagen per jaar in het buitenland vertoeft - het voor zijn volgende seizoen van ‘Reizen Waes’ dichter bij huis. Hij roept daarvoor de hulp van de kijkers in. “Eigenlijk wil ik dit al jaren eens doen: een Reizen Waes-reeks maken dicht bij huis. Ik vraag me al lang af wat ik allemaal zou ontdekken als ik in Vlaanderen op dezelfde manier op avontuur zou trekken zoals ik dat anders doe. En omdat ik écht nieuwsgierig ben naar wat er hier allemaal leeft qua vreemde tradities, rare culinaire gewoontes, straffe figuren, etc., ben ik natuurlijk ook op zoek naar allerlei tips.”

Via deze website kan iedereen zijn tip aan Tom doorspelen. Een speciale plek in Vlaanderen waar een goed verhaal aan vast hangt, een avontuur hier bij ons dat Tom zeker eens moet beleven, een ontroerend of straf verhaal, een vreemde traditie, een raar gerecht, een onbekende sport of hobby of een spraakmakend figuur? Iedereen kan het aan Tom laten weten en wie weet komt hij deze zomer bij hen in de buurt langs.

Twee specials

De opnames staan normaal gezien gepland voor deze zomer, de uitzending voor het najaar. Maar ook de komende weken zal Tom op het scherm te zien zijn: op zondag 17 mei zendt Eén een speciale aflevering uit van ‘Reizen Waes’ naar aanleiding van de coronacrisis. In ‘Reizen Waes blijft thuis’ zoekt Tom uit hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht heeft. In deze speciale aflevering belt Tom vanuit zijn ‘kot’ de hele wereld rond, naar mensen die hij ontmoette dankzij Reizen Waes. Zo neemt hij onder andere contact op met de Chinese gids Wendy, met wie hij ooit drie weken door China trok en toen zelfs de stad Wuhan bezocht. Zij herstelt op dit moment zelf van corona en vertelt hoe ze daarmee omgaat.

Vanaf zondag 24 mei volgt dan de minireeks ‘Reizen Waes: Japan’, een verslag van de reis die Tom begin dit jaar maakte door Japan naar aanleiding van de Olympische Spelen.