Tom Waes maakt zich kwaad om grote drukte in supermarkt: “Groenten betasten, op 30 cm van mij komen staan, met twee winkelen...: dit kan echt niet!”

02 mei 2020

12u21 335 Showbizz Tom Waes (51) heeft op Facebook zwaar uitgehaald naar de bezoekers van een supermarkt in z’n buurt. “Het was er onmogelijk om aan ‘social distancing’ te doen. Hoe moeilijk kan het zijn om anderhalve meter afstand te houden en alleen te gaan winkelen?", schrijft hij.

Tom Waes zal z'n bezoek aan de supermarkt op 1 mei niet snel vergeten. “Het viel me onmiddellijk op hoeveel volk er was”, steekt hij van wal in een lang bericht op z'n Facebookpagina. “Het was er onmogelijk om aan ‘social distancing' te doen. In de groenteafdeling zag ik mensen citroenen betasten en terugleggen. Betast, aangetast, besmet... Die specifieke mensen waren trouwens met z’n tweeën. Gezellig samen naar de supermarkt! Waarom houdt het warenhuis aan de ingang koppels niet tegen? Dat is toch al 9 weken lang de regel!”

Pipo’s

Ook bij het aanschuiven aan de kassa kreeg de presentator het moeilijk. “Ik eindig in een rij waar ‘social distancing’ überhaupt niet gerespecteerd kan worden. Ik probeer krampachtig anderhalve meter afstand te houden. De citroenkiezers zijn er ook, zij zijn daar totaal niet mee bezig. Zij zijn vooral bezig met hun maskers en hun citroenen, niet met de realiteit. Ik ben echt geen moeilijk mens, maar als we na 9 weken nog altijd niet weten hoe we ons moeten gedragen en supermarktketens er nog altijd niet voor zorgen dat die pipo’s afstand houden, denk ik niet dat we klaar zijn voor een versoepeling van de maatregelen.”

Waes beklemtoont ook dat het probleem een verantwoordelijkheid is van de warenhuizen. “Bij het binnenrijden van de parking moet ik op een niet-ontsmette knop duwen en krijg ik een papieren kaartje in m'n handen dat afgescheurd is door de vorige klant. Hebben jullie de verantwoordelijkheid niet om over elk systeem na te denken? Moeten jullie niet iemand aan de ingang zetten die koppels de toegang ontzegt? Is dat niet jullie taak? IK ZIT AL 9 WEKEN IN M’N KOT EN JULLIE DOEN GEWOON DE DEUREN OPEN EN LATEN IEDEREEN BINNEN EN ZORGEN ERVOOR DAT IK AMPER 1,5 METER AFSTAND KAN HOUDEN.”

Moeten we nu echt iedereen z'n hand komen vasthouden en zeggen wat er moet gebeuren? DENK ZELF NA!! Tom Waes

De ‘Reizen Waes’-presentator ziet de toekomst op deze manier somber in. “Ik denk dat we zo binnen een paar weken in een echte lockdown zullen terechtkomen. Hoe moeilijk kan het zijn? Anderhalve meter afstand houden! Je mag naar de winkel, maar alleen! Was je handen! En al die chirurgische maskers zijn voor artsen, verplegend personeel, zorgverleners... Waar halen jullie die trouwens? Jezelf een masker op je kop zetten en dan in een supermarkt citroenen komen kiezen en op 30 centimeter van mij staan: echt niet! Komaan hé! Moeten we nu echt iedereen z'n hand komen vasthouden en zeggen wat er moet gebeuren? DENK ZELF NA!!”

#IKKOOPNIETWAARIKMENIETVEILIGVOEL

Het VRT-gezicht wil geen zaak meer binnenstappen waar hij zich niet op z’n gemak voelt. “Ik ga een nieuwe hashtag uitvinden”, besluit hij. “#IKKOOPNIETWAARIKMENIETVEILIGVOEL! Voilà! Ik ben een zelfstandige, dus ik weet dat het nodig is om geld te laten circuleren, maar toch niet ten koste van mensenlevens. Komaan hé! Ik wil ook op reis. Ik wil ook naar een festival. Ik wil op restaurant. Ik wil naar m’n ouders. Ik wil m’n kinderen knuffelen die nu op kot zitten. Ik wil vanalles. Maar dat gaat niet. Waarom niet? DAAROM! Zoals bij de kindjes vroeger. Omdat het moet. Het gaat niet over ‘ik en de rest’. Het gaat over anderen. Enfin. Ik kan hierover blijven doorbomen. Regel het gewoon.”

De volgers van Waes zijn het alvast eens met de presentator en reageren massaal dat ze al gelijkaardige situaties hebben meegemaakt. “Brico was een ramp. Letterlijk niemand die zich aan de regels houdt. Ben naar huis gegaan”, schrijft ‘Sara’-acteur Gert Winckelmans bijvoorbeeld.



