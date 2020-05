Tom Waes maakt ‘Reizen Waes’-special in Japan: “Ik voelde me een olifant in een porseleinwinkel” DBJ

24 mei 2020

10u00 0 tv Het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes’ moet Tom Waes (51) noodgedwongen in eigen land opnemen, maar nét voor corona de landsgrenzen sloot, keerde de presentator terug van zijn reis door Japan. Daar toerde hij enkele weken rond voor een driedelige special die vanaf zondag te zien is op één.

De reis kaderde eigenlijk in de voorbereiding naar de Olympische Spelen deze zomer in Tokyo. Maar dat draaide dus anders uit. Op de Spelen is het nog een jaar wachten, maar Waes is nu al aan de beurt. Het land stond al even op zijn verlanglijstje.

“Japan heeft me altijd gefascineerd”, zegt Waes. “Het is er zo anders. De mensen, maar ook de cultuur. Ze zijn zo gereserveerd en hebben 1001 omgangsregels. Zo wees de gids me er bijvoorbeeld op dat ik de mensen niet groette terwijl mijn rug naar de deur gericht was. Dat negeren is blijkbaar heel onbeleefd. Of op een bepaald moment waren we al buigend afscheid aan het nemen, toen de gids me toefluisterde: ‘Tom je moet nu vertrekken, anders blijven ze buigen. Jij moet als eerste stoppen.’ Voor alles hebben Japanners wel een regel. Niet altijd even makkelijk voor iemand die zo rechtdoorzee is als ik. Ik voelde me vaak een olifant in een porseleinwinkel.”

Met kostuum in de goot

Ook het ontzettende werkritme van de Japanners verbaasde de presentator. “Jonge mensen hebben er slechts vijf dagen vrij op een heel jaar. En als hun 80-uren week erop zit, moeten ze vaak nog met de baas gaan drinken. Dat doen ze tot ze volledig laveloos zijn. Je zag mensen daar in kostuum en aktetas in de goot liggen. Dat zijn geen taferelen die wij hier gewoon zijn (lacht).”

En dan was er nog een bijzonder fenomeen. “In Japan zijn ze in de ban van alles wat ‘kawaii’ is, of schattig”, zegt Tom. “In een van de afleveringen zijn we een eiland gaan bezoeken dat letterlijk propvol zat met konijnen. Die Japanners werden he-le-maal gek. Ook onze gids, een volwassen man, sloeg helemaal door. Ik heb daar met verbazing naar staan kijken.”

Reizen Waes: Japan, zondag op één, 19u45