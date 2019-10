Tom Waes loopt voor ZEB over sporen: "Heel teleurstellend" PhG

10 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Ook kledingketen ZEB oogstte gisteren controverse met een reclamecampagne. Infrabel is boos dat de winkel uitpakt met een beeld van Tom Waes die over treinsporen loopt.

Een stoere Tom Waes, wandelend over de sporen (foto). Of een zittende Tom Waes, voetjes bengelend over de perronrand. In de nieuwe campagne van kledingketen ZEB worden enkele spoorregels met de voeten getreden, tot woede van Infrabel. De spoornetbeheerder nam al contact op met zowel ZEB als met het management van Waes, want het bedrijf wil de campagne weg. Infrabel is net begonnen met een campagne tegen spoorlopers en mensen die een gesloten overweg negeren. "We zetten heel veel in op sensibilisering. Het is dan spijtig en teleurstellend dat we aan het einde van zo'n campagne geconfronteerd worden met die beelden van Tom Waes die over de sporen loopt. Dat is een slecht voorbeeld", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "We hebben daarom contact opgenomen met de partijen. We wachten nu op een reactie van de betrokkenen."

In de eerste acht maanden van dit jaar vielen er drie doden en twee zwaargewonden door incidenten met spoorlopers. In dezelfde periode waren er 489 meldingen van spoorlopers.