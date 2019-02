Tom Waes kan VRT volgen in beslissing om Dries Van Langenhove te weigeren voor ‘Kamp Waes’: “Alle begrip ervoor” Redactie

13 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz De VRT zegt ‘nee’ tegen Dries Van Langenhove (26). Om deel te nemen aan ‘Kamp Waes’ toch. Tom Waes (50) begrijpt waarom. “Maar ik was eigenlijk wel benieuwd hoe Dries het ervan af zou brengen”, zegt hij in Dag Allemaal.

In ‘Kamp Waes’ zullen gewone burgers kunnen proeven van de loodzware opleiding van de Special Forces, de elite-eenheid van het Belgisch leger. Iedereen die ouder is dan 18 en sportief, mag meedoen, staat er te lezen op de site van Eén. Maar dat klopt niet helemaal, zo blijkt.

“De redactie van ‘Kamp Waes’ zag dat Dries Van Langenhove zich had ingeschreven”, zegt Tom Waes. “We hebben dan aan de VRT gevraagd wat we daarmee moesten doen. En het antwoord luidde dat de ­openbare omroep het niet opportuun vindt om met de verkiezingen in aantocht een actieve politicus te laten deelnemen. (Van Langenhove is lijsttrekker van Vlaams Belang voor de Kamer in Vlaams-­Brabant, nvdr) Daar heb ik alle begrip voor. Voor Dries zijn er andere plekken om zich te ­profileren.”

Dries zegt over ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ te beschikken. Vind je ‘t niet jammer dat je dat niet zal ­kunnen testen?

Daar was ik wel benieuwd naar, ja. Ik vermoed dat Dries fysiek wel in orde zal zijn, maar ‘Kamp Waes’ gaat verder dan dat. De meeste sportievelingen zullen al na de eerste dag afvallen. Statistisch gezien beschikt slechts twee procent van de bevolking over de juiste kwaliteiten voor de Special Forces.

Da’s niet veel.

Ik vergelijk ‘Kamp Waes’ met de Marathon des Sables, die ik uitliep. Aan de start verschenen lopers die veel beter getraind waren dan ik, maar die de finish toch niet haalden. Ook bij die wedstrijd gaat het niet alleen om conditie en spieren, maar ook over doorzetting, inzicht, omgaan met slaaptekort... Als je dat niet kan, haal je het niet.

Had Dries van jou mogen deelnemen?

Goh, daar heb ik verder niet over nagedacht. Omdat ik dat toch niet moest beslissen.