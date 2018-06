Tom Waes kan alweer lachen na zwaar fietsongeluk SD

20 juni 2018

14u44 0 Showbizz Tom Waes (49) is weer opgelapt na zijn fietsongeluk van afgelopen zaterdag in Spanje. Hij werd gisteren in ons land geopereerd aan zijn sleutelbeen, dat op twee plaatsen gebroken was.

Op een foto die een ziekenhuismedewerker deze ochtend deelde op Instagram is een opgewekte Tom te zien, weliswaar met een grote pleister op zijn linkersleutelbeen. Rond zijn linkerarm draagt hij nog een brace, maar verder lijkt hij in goed humeur.

Waes is zaterdag tijdens een fietsvakantie in Spanje door het oog van de naald gekropen. In een afdaling botste hij met hoge snelheid frontaal op een auto. "We daalden in groep af. Achter een auto, want we hanteren de regel dat we tijdens het dalen niet inhalen. In een bocht moest de auto voor ons uitwijken voor een geparkeerde vrachtwagen. Ik week uit en kwam op het andere rijvak terecht. Daar knalde ik frontaal tegen een auto. De vrouw die in de auto zat, dacht dat ze iemand had doodgereden. De mensen die achter me reden, stonden met tranen in de ogen naar mij te kijken. Mijn fiets lag in drie stukken. Ik ben tegen de voorruit van die auto gevlogen, over de wagen heen gerold en ben op mijn voeten geland", vertelde Waes gisteren. Volgens hem heeft zijn jarenlange judotraining hem gered.

Waes zou normaalgesproken zaterdag optreden op Backdoor Buzze, een jongerenfeest in Avelgem, maar wordt nu vervangen door schlagerkoningin Laura Lynn. “Dat is ons met 99 procent zekerheid bevestigd”, zegt mede-organisator Joachim Wannyn.

#tomwaes# #bvopdeafdeling# 🍻😃 Een foto die is geplaatst door null (@saramaes84) op 20 jun 2018 om 08:39 CEST