Tom Waes in de bres voor ‘Het verhaal van Vlaanderen’: “Het geld was nodig om dit programma te maken”

TVOp zondagavond dompelt Tom Waes (54) de kijkers op Eén onder in onze Vlaamse geschiedenis. Er werden kosten noch moeite gespaard voor de docureeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Maar net daar wringt volgens sommigen het schoentje. Het programma kreeg dan ook al heel wat kritiek over zich heen. Maar de presentator van dienst snelt ter verdediging in ‘De afspraak’. “Voor mij draait het rond de mensen die er iets uit kunnen leren.”

De nieuwe docureeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’ doet veel stof opwaaien. Nog voor de uitzending van de allereerste aflevering op 1 januari ontstond er al verontwaardiging door de ruim 2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies die het nieuwe programma kreeg. Bovendien zou de docureeks ook ‘de Vlaamse identiteit bevorderen’, maar volgens Tom Waes klopt die bewering geenszins. Integendeel zelfs. De reeks verheerlijkt de Vlaamse geschiedenis allesbehalve. In ‘De afspraak’ reageert hij dan ook openlijk op de kritiek. “Ik denk niet dat de reeks de Vlaamse identiteit bevordert. Mensen hadden hier al lang een mening over, nog voor het op televisie verscheen. Wij maakten gewoon tien leuke afleveringen over wat er op ons Vlaamse grondgebied is gebeurd. In de loop van de afleveringen zal zelfs duidelijk blijken dat we af en toe niet zo trots moeten zijn op het feit dat we Vlamingen zijn.”

Waes benadrukt verder dat voor hem de educatieve factor van het grootste belang is. “Wij maakten een programma voor de kijkers. Dat waren er vorige week zo’n 1.680.000. En dan is er een handvol journalisten die hun mening spuien en dan heb je nog politici die langs beide kanten reageren. De ene zegt dat het de identiteit bevordert, de andere vindt dat schandalig. Iedereen heeft zijn eigen invulling, maar voor mij draait het rond de mensen die er iets uit kunnen leren.” Zo vertelt hij verder over de vele berichten die hij van mensen krijgt op Instagram, waarin ze hem bedanken. Dat het programma er onder meer voor zorgt dat hun zoon of dochter mee voor de televisie kruipt of dat ze iets nieuws hebben bijgeleerd. “Dat doet mij plezier.”

Veel subsidies

Maar dat er veel subsidies naar het programma zijn gegaan, steekt de presentator niet onder stoelen of banken. “Er zijn inderdaad veel subsidies naartoe gegaan. Dat is geen geheim”, zegt hij. “Dat was nodig om een duur programma voor een kleine markt te maken. Zonder dat geld hadden we dit niet kunnen maken.”

Hij begrijpt de kritiek wel dat het subsidiegeld beter gebruikt had kunnen worden. “Er zijn inderdaad veel tekorten in het onderwijs en de kinderopvang. Daar heb ik begrip voor. Daar moet ook meer geld naartoe, maar je kunt dat niet vergelijken.” Hij vervolgt: “Er is 3,8 miljard euro voor het onderwijs. 400.000 euro daarvan gaat naar ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Er is bekendgemaakt dat het programma permanent in het onderwijspakket zal worden opgenomen. Misschien wordt het zelfs nog twintig jaar gebruikt. Dan is die 400.000 euro eigenlijk maar een peulenschil.”

KIJK. Tom Waes brengt ‘Het verhaal van Vlaanderen’.

