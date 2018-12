Tom Waes: “Ik sta geseind bij minstens vier geheime diensten” TK

06 december 2018

14u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Op 16 december start het vierde seizoen van ‘Reizen Waes’. Daarin blijft Tom Waes (net 50 geworden) binnen de grenzen van Europa. Misschien maar goed ook, want de presentator liep in het verleden al tegen enkele problemen aan. “Ik sta bij minstens vier geheime diensten wereldwijd op de lijst met verdachte sujetten”, vertelt hij in HUMO.

Toen Waes een reportage ging draaien in Oekraïne, een land in oorlog, werd hij gewaarschuwd dat de kans groot was dat de geheime dienst hem in de gaten zou houden. En dat was niet alleen daar het geval. “Ik sta geseind bij minstens vier geheime diensten. In Noord-Korea hadden we natúúrlijk prijs, maar ook in Venezuela: het communisme is een raar systeem. In Iran heb ik zelfs een geheim agent betrapt terwijl hij ons aan het schaduwen was: in Shiraz merkte ik aan de overkant van de straat een man op die ik in Teheran ook al vaak in onze omgeving had gezien. Mijn cameraman en ik hebben toen een paar keer ostentatief naar hem gezwaaid, om te tonen dat we doorhadden wie hij was. Hilarisch: je zag dat die mens niet wist waar hij moest kruipen (lacht).”

“In China wilden ze vooraf weten waar we zouden filmen, en hebben ze een paar van onze geplande locaties geschrapt. Maar dat was in Turkmenistan, Azerbeidzjan en Abchazië ook het geval. In China mag je niet zomaar vrij rondreizen, je krijgt er een chauffeur toegewezen. In het begin hielden wij hem nauwlettend in het oog: is hij écht een chauffeur, of een spion? We waren snel gerustgesteld: hij was véél te dom om geheim agent te kunnen zijn.”

Met ‘Reizen Waes’ worden ook in het buitenland hoge ogen gegooid. “Ik merk dat Simon Reeve (schrijver en presentator van populaire en bekroonde reisprogramma’s op de BBC, nvdr.) en ik redelijk vaak naar dezelfde afgelegen locaties trekken. Op sommige plekken was hij eerst, maar ook het omgekeerde gebeurt dikwijls. In sommige gevallen kan het echt geen toeval zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ze bij de BBC ook naar ‘Reizen Waes’ kijken, wat ik wel grappig vind.”

