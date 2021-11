Tom Waes gaat vanavond weer ‘Undercover’: “De anonimiteit die ik in Nederland had, is jammer genoeg definitief voorbij”

70 jaar, maar nog steeds springle­vend: Sting stelt zijn nieuw album voor

Sting werd dit jaar 70, maar is het uitbrengen van muziek zeker nog niet verleerd. Op 19 november stelt hij zijn nieuw album ‘The Bridge’ voor. Het album is in volle coronaperiode geschreven en gaat zowel over de postieve als negatieve dingen in het leven. Ook onderwerpen zoals persoonlijk verlies en zijn ervaringen met de lockdowns gaat hij niet uit de weg. En zijn eigen favoriet liedje op het album? “Dat is er eentje geïnspireerd door Antwerpen”, vertelt hij.

