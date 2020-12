Tom Waes gaat op krukken het nieuwe jaar in na operatie aan kruisbanden

Showbizz Vriend Delphine Lecompte vertelt over hun relatie: “Ze is misschien tenger, maar je moet eens weten hoeveel kracht ze heeft”

10:28 Wie dichteres Delphine Lecompte (42) aan het werk heeft gezien in ‘De Slimste Mens’ of haar columns heeft gelezen, heeft de naam al wel eens horen vallen: Frank de voormalige vrachtwagenchauffeur, aka Frank Van de Casteele (62). In HUMO vertelt hij voor het eerst over hun liefdevolle, maar bij momenten stormachtige relatie.