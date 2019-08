Tom Waes gaat huis extra beveiligen na inbraak, maar ... “Dat vieze gevoel gaat nog lang nazinderen” JD

06 augustus 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “De massale steun doet me deugd”, zegt Tom Waes (50) in Dag Allemaal, nadat hij bij hem thuis inbrekers over de vloer kreeg. Zoiets kan diepe wonden slaan. En het kan lang duren voor de woede, angst en stress helemaal uit je systeem verdwenen zijn.

Het aantal woninginbraken neemt af in België. De voorbije vijf jaar met 27 procent. Jammer genoeg wil dat niet zeggen dat er geen probleem meer is. Gemiddeld krijgen per dag nog steeds 144 landgenoten ongewenst bezoek. Sinds kort maakt ook Tom Waes deel uit van die statistieken: dieven braken bij hem in en gingen aan de haal met twee horloges, waaronder zijn favoriete Rolex, die hij vijftien jaar geleden van verloofde Mieke cadeau kreeg.

“Rotzakken, blijf toch uit het huis van iemand die zich uit de naad werkt. Ik ben er kapot van”, zei hij daags nadien. Via sociale media riep Tom al op om mee op zoek te gaan: “Als er iemand deze horloges te koop aangeboden krijgt, beloning gegarandeerd!”

Onbegrip

Een week na de feiten heeft Tom Waes de hoop opgegeven dat hij zijn horloges nog terugziet. “De massale steun doet wel deugd”, vertelt hij ons. “Ik krijg honderden berichtjes van mensen die het internet afspeuren. Ik begrijp eigenlijk niet wat die dieven heeft bezield. Ze hebben verdorie zelfs mijn zwembroek en zonnebril meegenomen.” Tom was niet thuis op het ogenblik van de inbraak. “Voor die inbrekers was dat een geluk”, zegt hij op veelbetekenende toon.

Tom stoot echter ook op onbegrip. Sommigen suggereren immers dat “hij toch probleemloos twee nieuwe horloges kan kopen”. “Ja, dat kan wel, maar het gaat mij niet om het financiële”, repliceert Tom. “Het is de emotionele waarde die ik aan de Rolex hecht. Een nieuwe kopen zal dat gemis niet goedmaken. Ik ga ons huis nu extra laten beveiligen. Maar ja, het is te laat, hé. Dat vieze gevoel dat er iemand in ons huis heeft rondgelopen, gaat nog lang nazinderen.”