Tom Waes crasht zwaar op vakantie: "Dat ik dít overleefd heb" TDS

19 juni 2018

06u14

Bron: Het Nieuwsblad 92 Showbizz Tom Waes mag van geluk spreken. Tijdens een afdaling met de fiets in Spanje crashte hij met hoge snelheid frontaal op een auto. Hij maakte een doodsmak en brak daarbij zijn sleutelbeen op twee plaatsen. "De dame in de auto dacht dat ze iemand had doodgereden", zegt Waes.

Tom Waes was in Spanje op fietsvakantie, intussen een jaarlijkse traditie. Hij rijdt van Alicante naar Malaga. Maar tijdens afgelopen zaterdag ging het tijdens een afdaling grondig mis, vertelt Tom in Het Nieuwsblad.

“We waren met de groep aan het afdalen. Achter een auto, want we hanteren de regel dat we tijdens het dalen niet inhalen", zegt Tom. "In een bocht moest de auto voor ons uitwijken voor een geparkeerde vrachtwagen. Ik week uit en kwam op het andere rijvak terecht. Daar knalde ik frontaal tegen een auto.”

Oog van de naald

Hij kroop door het eind van de naald, en is blij nog in leven te zijn. “De dame in de auto dacht dat ze iemand had doodgereden. De mensen die achter me reden, stonden met tranen in de ogen naar mij te kijken. Mijn fiets lag in drie stukken. Ik ben tegen de voorruit van die auto gevlogen, over de wagen gerold en ben op mijn voeten geland", zegt Waes.

Hij denkt dat zijn jarenlange judotraining hem heeft gered. "In een reflex wist ik dat ik moest rollen. Ik dacht dat ik niks had, maar zag mijn sleutelbeen omhoog staan en voelde de pijn opkomen. Met mijn schouder moet ik die auto geraakt hebben.” Het sleutelbeen blijkt op twee plaatsen gebroken te zijn. "Een vrij complexe breuk, maar binnen een paar weken kan ik weer functioneren", zegt Waes.