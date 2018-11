Tom Waes blaast 50 kaarsjes uit! Deze BV’s feliciteren hem graag Redactie

07 november 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Vandaag mag Tom Waes 50 kaarsjes uitblazen. In TV Familie feliciteren zijn BV-vrienden hem graag.

Jeroen Meus

“Dikke proficiat, Tom! Hopelijk klopt het dat verstand met de jaren komt... (lacht) Ik zie u graag, amigo!”

Koen Wauters

“Beste Tom, ik ben blij dat je de 50 hebt gehaald! Ik kijk met een ‘big smile’ terug op ons ‘Wauters vs. Waes’-avontuur. Geniet van elke dag en verzorg je maar heel goed. Zodat we over 20 jaar ons volgende programma kunnen maken: ‘Opa Wauters vs. Opa Waes’. Gelukkige verjaardag, maat!”

Pascal Braeckman

“Hey Tom, het leven begint bij 50, zeggen sommigen. Maar in jouw geval is dat niet zo geloofwaardig, want je hebt al zoveel gepresteerd! Maar je 50ste jaar wordt wel gesierd met een nieuwe reeks reizen, je eigen fictieserie en een eindelijk goed spelend Antwerp. Gelukkige verjaardag maat, ik zie je nog altijd ongelofelijk ‘geire’. Ik hoop alleen dat mensen mij nu niet gaan tegenhouden en vragen: Is Abraham er niet bij?”

Cath Luyten

“Hey buddy, de voorbije 50 jaar waren ‘Echt wel OK!’ voor jou. Doe daar minstens nog 50 zo’n jaren bij! Ik zie je graag. Letterlijk en figuurlijk. Mannen worden schoner met ouder worden, dus je hebt een mooi vooruitzicht. Vier ze! Kus.”

Jan Van Looveren

“Wip, wip, wip, ne gelukkige trigger happy B-day van één van de konijnen. Gelukkige verjaardag, Tom!”

Dimitri Vegas

“Congrats! 50 is the new 30, Tommeke. In uw geval 20 denk ik zelfs! Happy birthday!”

Tim Van Aelst

“‘Wat gaan we hierna samen doen?’ Dat waren Toms lieve woorden tijdens de laatste opnames van ‘Trigger Happy’. Ik was een snotneus van 26 en hij droeg me op zijn schouders. Ik heb van hem de jaren nadien veel mogen leren. We hebben fijne avonturen beleefd, geschifte dingen gedaan en ook ruzie gemaakt. Maar onze vriendschap is overeind gebleven. Lieve Tom, bedankt voor je vriendschap vroeger en nu. Ik wens je veel succes als acteur in 2019, en iets minder reizen en iets meer zaalvoetbal. Kus!”

Veerle Dobbelaere

“Lieve Tom, om te beginnen een geweldig gelukkige verjaardag gewenst. Welkom op tram 5! Hier en daar begint er iets te piepen maar verder rijdt hij gesmeerd. Ik hoop dat je nog vele avonturen tegemoet gaat en dat we mekaar nog geregeld ontmoeten. Want voor mij ben en blijf je mijn meester.”