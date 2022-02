Tom Vermeir uit ‘Twee Zomers’ heeft een open relatie: “Ik probeer geen jaloerse mens te zijn”

“Open in de letterlijkste zin van het woord”, aldus Vermeir over z’n huidige relatie. “Dat staat bij ons voor eerlijkheid, naar mijn partner toe en naar mezelf. We zien elkaar graag en we zijn graag bij elkaar. Maar het leven is het leven en het kan gebeuren dat je een fijne tijd doorbrengt met een ander, and that’s it. Ik probeer geen jaloerse mens te zijn. Waar zijn we bang voor? We zijn bang om iemand te verliezen die ons waardevol is. Maar die angst is even terecht of onterecht in een monogame relatie als in een open relatie. Want in een monogame relatie kan je lief óók plots verliefd worden op een ander.”