Tom Van Dyck maakt comeback na burn-out: acteur is vanaf november te zien in de fictiereeks ‘Geldwolven’

TVTom Van Dyck (50) schittert binnenkort in de gloednieuwe fictiereeks ‘ Geldwolven ’. De acteur kampte een tijdje met een burn-out en nam de tijd om te rusten. Z’n comeback is z'n eerste grote tv-rol sinds ‘Over water’ en ‘De bende van Jan De Lichte’. Bij ons is de reeks vanaf november te zien op Streamz.

Het was de voorbije jaren erg stil rond Tom Van Dyck. De acteur kampte met een zware burn-out, waardoor hij een adempauze moest inlassen. In januari 2019 liep het tijdens zijn optreden in de Arenbergschouwburg grandioos fout. Na amper twintig minuten moest hij zijn show abrupt stopzetten. “Ik had het gevoel dat er twee duiveltjes op mijn schouder zaten", klonk het in ‘Dag Allemaal’. “Ik ben naar de kleedkamer gegaan, heb daar een paar dingen kapot geklopt en ben in tranen uitgebarsten. Mijn lichaam was duidelijk op, maar ik ontkende dat.”

Zijn wake-upcall kreeg hij toen op 5 mei 2019 plots afscheid moest nemen van zijn boezemvriend en Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht. “Een harde klap. Het heeft echt mijn ogen geopend. Ik ben hem erg dankbaar voor de levensles, al had hij daar niet voor moeten sterven.” Ondertussen is de acteur dus klaar om zijn acteercarrière nieuw leven in te blazen. Vorig jaar raakte al bekend dat hij een glansrol te pakken heeft in de nieuwe fictiereeks ‘Geldwolven', maar ondertussen is het lange wachten dus bijna voorbij.

Verhaal

‘Geldwolven’ gaat over een verlegen fraude-expert, Frank De Jong (gespeeld door Tom Van Dyck), die al zijn hele leven lang binnen de lijntjes kleurt. Maar wanneer hij ontdekt dat de wereld toch niet zo rooskleurig is als hij dacht, verandert alles. Al snel slaat hij de handen in elkaar met de jonge oplichter Chris De Wulf (gespeeld door ‘Spitsbroers’-acteur Joren Seldeslachts).

De reeks is vanaf 14 november te zien op Streamz.

