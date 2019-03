Tom Van Dyck annuleert zijn volledige theatertournee wegens gezondheids-problemen KDL

19 maart 2019

11u31 0 Showbizz Eind januari kwam het nieuws dat Tom Van Dyck de première van zijn voorstelling ‘Het beest in u’ om gezondheidsredenen had geannuleerd. De acteur moest op doktersbevel een maand rust nemen en in het beste geval kon de voorstelling begin maart hernomen worden. Nu komt echter het nieuws dat de volledige tournee geannuleerd is.

“Tom Van Dyck zou dit voorjaar op tournee gaan met zijn voorstelling ‘Het Beest in U’. Maar zoals u mogelijk vernam, moet Tom zijn voorstelling omwille van ziekte voor het komende seizoen annuleren. Er is op dit moment nog geen zekerheid of de tournee op een later moment zal verdergezet worden”, klinkt het in een e-mail van Cultuurdienst Aartselaar, waar de voorstelling ook te zien zou zijn.

Eind januari vertelde Inge Geukens, de zakelijke partner van Tom, al aan Belga dat de acteur er alles aan gedaan had om de première te halen, maar dat het gewoon onmogelijk was. “Tijdens de try-out heeft zijn lichaam gezegd: het stopt nu. Hij is gecrasht, het licht ging bij hem uit. Dat was een pijnlijk moment. Hij heeft die voorstelling ook moeten stopzetten.” Normaal gezien zou Van Dyck ‘Het beest in u’ tot begin juni spelen in verschillende culturele centra en theaters, maar die voorstelling zijn dus allemaal geannuleerd.