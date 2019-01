Tom Van Dyck annuleert theatervoorstelling wegens gezondheidsproblemen SD

24 januari 2019

18u11

Tom Van Dyck heeft de première van zijn voorstelling 'Het beest in u' om gezondheidsredenen geannuleerd. Dat staat te lezen op de website van de Arenbergschouwburg in Antwerpen, waar de monoloog normaal gezien morgenavond voor de eerste keer gebracht zou worden.

Zijn zakelijke partner, Inge Geukens, bevestigde aan Belga dat Van Dyck ook de komende weken niet zal kunnen spelen. Ook de try-out van de voorstelling, op 23 januari, moest de acteur voortijdig afbreken. Normaal gezien zou Van Dyck ‘Het beest in u’ tot begin juni spelen in verschillende culturele centra en theaters. Die worden nu op de hoogte gebracht of de voorstellingen zullen doorgaan.

Waarmee Van Dyck precies kampt, is niet bekend.