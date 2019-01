Tom Van Dyck annuleert theatervoorstelling: “Hij is gecrasht, zijn lichaam is op” SD

25 januari 2019

06u30

Bron: Belga 0 Showbizz Tom Van Dyck heeft de première van zijn voorstelling ‘Het beest in u’ om gezondheidsredenen geannuleerd. Dat staat te lezen op de website van de Arenbergschouwburg in Antwerpen, waar de monoloog normaal gezien vanavond voor de eerste keer gebracht zou worden.

Zijn zakelijke partner, Inge Geukens, bevestigde aan Belga dat Van Dyck ook de komende weken niet zal kunnen spelen. Volgens haar heeft Tom er alles aan gedaan om de première te halen. “Maar tijdens de try-out heeft zijn lichaam gezegd: het stopt nu. Hij is gecrasht, het licht ging bij hem uit. Dat was een pijnlijk moment. Hij heeft die voorstelling ook moeten stopzetten.”

Op doktersbevel moet Tom nu minstens een volledige maand rust nemen. “Zijn lichaam is even op, zei hij. In het beste geval kunnen we de voorstelling begin maart hernemen, maar dat kunnen we niet garanderen.”

Normaal gezien zou Van Dyck ‘Het beest in u’ tot begin juni spelen in verschillende culturele centra en theaters. Die worden nu op de hoogte gebracht of de voorstellingen zullen doorgaan.