Tom Ternest werd gecast om in ‘Albatros’ een zwaarlijvige spelen: “Maar door mijn maagoperatie viel ik 50 kilo af”

‘Albatros’ werd in de zomer van 2019 opgenomen. “Ik werd vier jaar eerder al eens gepolst of ik wilde meewerken aan een serie over zwaarlijvigen”, zegt Tom. “Acteur Dominique Van Malder, die de reeks toen aan het schrijven was, kende me als collega bij Studio Orka. Aangezien we zowel qua speelstijl als toen ook nog qua omvang op elkaar leken, verving ik hem wel eens bij voorstellingen. Dominique vroeg of ik een van de volslanke deelnemers wilde spelen. Logisch, want ik woog toen 125 kilo. Het idee om een gastric bypass te laten uitvoeren, zat toen al in mijn achterhoofd, maar ik had de knoop nog niet doorgehakt. Dus ik zei toe.”