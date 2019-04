Tom Selleck terug voor een tiende seizoen van ‘Blue Bloods’ DBJ

12 april 2019

20u38 1 TV Tom Selleck zal volgend jaar terugkeren in het tiende seizoen van hitserie ‘Blue Bloods’. De 74-jarige acteur heeft bijgetekend voor zijn rol als politiecommissaris Frank Reagan, meldt The Hollywood Reporter.

Blue Bloods is al jarenlang een van de grote kijkcijferhits van zender CBS. De serie vertelt over een familie die al drie generaties deel uitmaakt van het New Yorkse politiekorps. De afleveringen trekken vrijwel wekelijks 12 à 13 miljoen kijkers en staat daardoor doorlopend hoog in de kijkcijferlijsten.

Selleck was al eerder in succesvolle series te zien, zoals ‘Magnum PI’ en ‘Friends’. Behalve Blue Bloods heeft zender CBS ook zijn succesvolle thrillerserie ‘Criminal Minds’ verlengd voor het seizoen 2019-2020.