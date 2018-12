Tom Lenaerts: “Ik ben verslaafd aan werken, en dat kan veel kapotmaken” TK

Bron: HUMO 1 Showbizz Roem en verslavingen gaan hand in hand. Tom Lenaerts, die zondag zijn fictiereeks ‘Over Water’ lanceert op Eén, beseft dat goed genoeg. De serie draait rond het onderwerp, en ook hijzelf is er best gevoelig aan, vertelt hij in HUMO.

In ‘Over Water’ speelt Tom Dewispelaere de rol van een BV die net afgekickt is van een alcoholverslaving. Lenaerts is gefascineerd door het onderwerp. “Omdat ik voel dat ik de neiging tot verslaving in mij heb zitten. Ik wou die angst - om mij ergens in te verliezen - bezweren door een personage alles te laten beleven waar ik bang van ben.” Hijzelf was jarenlang verslingerd aan sigaretten. “Ik ben gestopt met behulp van pillen, omdat ik mijn voornemen om te stoppen al jarenlang had uitgesteld. Op den duur voelde ik me zo’n pipo - ik rookte al vijf jaar achter de rug van mijn kinderen - dat ik mezelf het mes op de keel heb gezet. Ik ben toen gestopt en heb mezelf ingeprent: ik ben een niet-roker, maar ik ben nog steeds een verslaafde mens.”

Intussen heeft hij die ingeruild voor een andere. “Ik vroeg me af: ben ik ook gewisseld van verslaving, en aan wat ben ik dan nu verslaafd? Ik heb toen ingezien dat ik me verlies in mijn job: ik ben werkverslaafd. Werk brengt je óók in een roes, in een andere wereld. Het is misschien niet zo gevaarlijk als een drugsverslaving, maar het kan ook veel kapotmaken. Ik ben nu bezig met afbouwen, want ik heb me gerealiseerd dat ik er niet gelukkig van word. Ik werkte zeven dagen op zeven. En als ik dan eens even tijd had voor mezelf, voelde ik me helemaal verloren en wist ik geen blijf met mezelf.”

