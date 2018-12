Tom Lenaerts beleefde erotische ervaring door muziekprogramma: “Dat dansje was net zo uniek als de vrouwen in het midden van de Snoeks” KD

09 december 2018

12u15

Bron: Joe 0 Showbizz Tom Lenaerts beleefde zijn eerste erotische ervaring door het Nederlandse muziekprogramma ‘AVRO’s Toppop’. Dat vertelde de presentator aan Kris Wauters in ‘Zot Gedraaid’ op Joe.

Tom Lenaerts was vandaag van te gast bij Kris Wauters in ‘Zot Gedraaid’ op Joe. Tom vertelde er onder andere over zijn eerste erotische ervaring. Dat kwam er door een Nederlands muziekprogramma. “Er waren niet zoveel zenders en ‘AVRO’s Toppop’ was alles waar je heel de week naar uitkeek. Ik denk dat ik zelfs mijn eerste erectie had dankzij het programma”, lachte Tom. “Bij het liedje ‘Let’s all chant’ van de Michael Zager Band was er een dansje bij met vrouwen die alleen een soort voile voor hun naakte borsten hadden. En dat was eind jaren zeventig toch even uniek als de vrouwen in het midden van de Snoeks.”

Aan Kris Wauters vertrouwde Tom Lenaerts ook toe dat hij heel wat moeite moest doen om het hart van zijn vrouw te veroveren. “Ik heb een jaar achter haar gat gelopen vooraleer ze eindelijk voor mij koos”, bekent de presentator. “Ik heb echt moeite moeten doen. Veel te veel zelfs, maar ik ben blij dat ik de moeite gedaan heb want ik ben heel gelukkig getrouwd.”