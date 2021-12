Tom Holland niet zeker of hij nog wel wil acteren: “Ik heb een soort van midlifecrisis”

Wat wel zeker is, is dat de acteur te zien zal zijn in de nieuwe film ‘Spider-Man: No Way Home’, die volgende week uitkomt in ons land. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Niet alleen omdat de slechteriken uit álle ‘Spider-Man’-films hun opwachting maken, maar ook omdat er geruchten de ronde doen dat ook alle vorige Spider-mannen (Tobey Maguire en Andrew Garfield) erin te zien zullen zijn. “Het is echt stresserend”, zei Holland daarover. “Mensen zijn altijd al enthousiast geweest over de vorige films, maar niet zoals dit. Ik denk dat we het geweldig gedaan hebben en dat fans erg opgetogen gaan zijn wanneer ze de film gaan zien. Maar dat betekent niet dat het wat minder stresserend is.” Al houdt hij dit keer wel de lippen stijf op elkaar over de geruchten. “Er is nog zoveel waarover ik niet kan praten. We moeten erg voorzichtig zijn”, lachte hij.