Tom Helsen zamelt al meer dan 6.600 euro in én betaalt begrafenis om te vermijden dat kennis opnieuw in armoede belandt

ShowbizzTom Helsen (45) laat zijn goed hart zien. De singer-songwriter is een inzamelactie gestart om te voorkomen dat een kennis door een begrafenisfactuur opnieuw in de armoede belandt. De dame in kwestie was eerder al in de armoede terechtgekomen door de hoge factuur van de begrafenis van haar eerste man. Nu die schulden afbetaald zijn, is ook haar nieuwe partner overleden. “Ik wil niet dat ze weer dezelfde miserie meemaakt”, vertelt Helsen aan VRT NWS.

De zanger doet al jaren vrijwilligerswerk bij buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. Dat is een organisatie die zich inzet tegen armoede en sociale uitsluiting. “Daar heb ik een vrouw ontmoet die 8 jaar geleden haar man was verloren door een ziekte en daardoor in de armoede was beland”, legt hij uit. “Ze heeft geld moeten lenen om de begrafenis te betalen.”

In een keer betaald

Het waren zware jaren voor de vrouw: “Ze heeft twee jaar lang moeten leven zonder verwarming, elektriciteit en warm water”, gaat Helsen voort. “Ze heeft de begrafenis in kleine stukjes afbetaald. Dat moet verschrikkelijk zijn: de constante stress om aan geld te raken en telkens opnieuw herinnerd worden aan de begrafenis.”

Uiteindelijk was ze uit de schulden geraakt en had ze iemand nieuw leren kennen. Helaas is haar nieuwe partner nu ook overleden aan een ziekte. “Ik wil niet dat ze opnieuw dezelfde miserie meemaakt, dus ik heb de begrafenis in een keer betaald”, zegt Helsen. Om uit de kosten te raken is de singer-songwriter een inzamelactie gestart op sociale media.

Rechtstreeks naar de vrouw

De factuur van de begrafenis bedroeg 2.700 euro. Intussen is met de actie al meer dan 6.500 euro ingezameld. “Ik ben heel blij dat iedereen zijn goed hart laat zien, het blijft maar stromen.” Al het geld dat nu nog wordt gestort, gaat volgens Helsen rechtstreeks naar de vrouw. “Zo heeft ze wat extra om de wintermaanden te overbruggen. Ik verdien hier voor alle duidelijkheid niets aan.”

Het gaat Helsen niet alleen om zijn kennis en om haar uit de armoede te houden. “Het gaat ook om mensen in gelijkaardige situaties”, legt hij uit. “Mensen die het al niet breed hebben en ineens zo’n factuur moeten betalen. Waar moeten die dat geld halen? Er moet echt iets veranderen in ons land. Dat mensen die het al moeilijk hebben door een begrafenis in de armoede geduwd worden... Hoe kunnen we dit vermijden in de toekomst?”

