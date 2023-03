Tom Helsen waarschuwt fans voor oplichter: “Dat is mijn manager niet”

Showbits Anouk Matton betreurt snelle exit ‘The Masked Singer’ nog steeds: “Het pak van Vlinder gaf eigenlijk te veel weg”

Goed nieuws voor de fans van Anouk Matton. Ze maakt handig gebruik van de media-aandacht na haar ontmaskering in ‘The Masked Singer’ om een nieuwe single te lanceren. En ze gaat zowaar in het Nederlands zingen. “Ik zou normaal ook ‘Vuurwerk’ van Camille brengen in ‘The Masked Singer’, maar ik lag er te snel uit”, vertelt Anouk. Daarover is ze nog altijd erg teleurgesteld. De snelle ontmaskering wijt ze aan haar pak van Vlinder. “Dat gaf gewoon te veel weg”, zegt ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.