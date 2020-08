Tom Helsen stottert al hele leven lang: “Spijt dat ik er niet veel vroeger voor uitkwam” JV

21 augustus 2020

15u59

Bron: Instagram 0 Showbizz Muzikant Tom Helsen (44) stottert al zijn hele leven, dat maakte hij zes jaar geleden bekend op Wereldstotterdag. Afgelopen donderdag getuigde hij op Instagram over een incident in de winkel, waarmee hij zijn ‘stottervrienden’ een hart onder de riem wil steken. “Ik heb spijt dat ik er niet veel vroeger voor uitgekomen ben”, vertelt hij aan onze redactie.

“Net mijn record verbroken!”, begint de Vlaamse zanger. Na een hele week amper te stotteren, zorgde een zakje persappelsienen zonder etiket, voor een vervelende situatie in de supermarkt. “Ik wist dat ik aan de kassa het woord zou moeten zeggen en ik kan het woord ‘pers’ niet uitspreken. Het moet minstens 12 keer geweest zijn: PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PERSAPPELSIENEN. Mondmaskergewijs viel het minder op, maar het was toch wel mijn record”, legt Helsen uit. “Doordat ik een mondmasker aan had, keek de kassierster me niet echt aan. Vaak doen mensen dat wel, maar nu reageerde ze gelukkig niet echt.”

De zanger schrijft hoe hij, en andere stotteraars, steeds op voorhand al zenuwachtig worden als ze in een situatie terechtkomen waarbij ze zullen vastlopen. “Dan wordt het uiteraard nog erger”, klinkt het. Volgens Helsen is het als niet-stotteraar niet te vatten hoe stotteraars hun lichaam helemaal verstart in zulke stresssituaties.

(lees verder onder de foto)

Spreek erover

Met zijn recente Instagram-post wil Helsen zijn mede-stotteraars bemoedigen. “Ik stotter om één reden: om als half bekende figuur via mijn kanalen een hart onder de riem te steken bij andere stotteraars. I feel you guys! KEE KEE KEE KEE KEEP UP THE GOOD WORK”, sluit de muzikant al lachend af.

In 2014 was er op Wereldstotterdag (22 oktober) het initiatief ‘Lach eens met een stotteraar’, waar Helsen toen een van de voortrekkers was. Stotteraars konden dan hun beste grap of anekdote over stotteren bovenhalen. “Want durven spreken, is de beste manier om het te overwinnen”, klonk het toen.

“Ik vind het heel goed dat die Wereldstotterdag bestaat, maar volgens mij is het nóg belangrijker om het regelmatig onder de aandacht te brengen. Dat is nodig, want erover praten helpt echt.” Helsen heeft wel spijt dat hij er pas zes jaar geleden voor uitkwam. “Dat had ik veel vroeger moeten doen, want het is voor stotteraars belangrijk dat publieke figuren ervoor uitkomen. Dan pas beseffen ze dat ze niet alleen zijn”, vertelt hij. “Er komt altijd veel reactie op mijn berichten, mensen trekken zich echt op aan wat ik schrijf. Als ik had geweten dat dat zoveel steun bood, dan had ik het al jaren eerder verteld.”

(lees verder onder de foto)

Gelukkiger dan vroeger

In februari vertelde Tom Helsen nog hoe moeilijk het blijft om die schrik te overwinnen. “Sinds mijn derde heb ik geleerd om moeilijke woorden die ik niet kan uitspreken, te vermijden. Maar dat is eigenlijk heel slecht, want je mag geen schrik hebben om te stotteren”, vertelde de zanger toen. “Ik bestel af en toe nog een ander broodje dan wat ik in mijn hoofd had, omdat ik het niet uitgesproken krijg. Soms loop ik echt vast en dan zie je mensen kijken van ‘ocharme dat manneke’.”

De laatste jaren kan de zanger er wel veel beter mee omgaan. “Ik voel me beter in mijn vel en ben gewoon gelukkiger dan vroeger. Dat heeft een grote invloed op mijn stotteren. Als je op je gemak bent en minder schrik hebt, ga je veel minder problemen hebben om woorden uit te spreken. Schaamte is een heel belangrijke factor bij stotteraars. Ik heb het geluk heel zelfzeker te zijn, maar je moet weten dat zelfs ik mij nog schaam. Dus wat moet dat dan zijn voor stotteraars die allesbehalve zelfzeker zijn?”

Gewoon niet reageren

Wat je het best doet als mensen niet goed uit hun woorden komen? Niets, vindt Helsen. Geen opmerkingen geven, oogcontact houden en zeker geen zinnen afmaken, is dan de beste reactie. “Het is zo denigrerend als mensen je zinnen proberen aanvullen, net alsof je het zelf niet kunt.”

De muzikant vertelt nog dat stotteraars altijd heel raar aangekeken worden als ze niet uit hun woorden geraken. “Het is precies alsof mensen het meteen linken aan minder intelligent zijn of een lager IQ hebben. Dat is dus niet zo hé! Probeer gewoon niet raar te kijken, want dat geeft ons echt een ongemakkelijk gevoel.”

LEES OOK:

“Ik had hier vijf keer zo rijk van kunnen worden”: Tom Helsen over zijn internationale hit ‘Goodbye’

Tom Helsen doet het vanaf nu in het Nederlands: “Ik droom hier al 10 jaar van”