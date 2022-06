Tom Helsen stopt met drinken na overlijden goede vriend: “Ik wil het goede voorbeeld geven”

Helsen deelde z’n beslissing daarnet mee op Facebook. “Dit is een post die voor velen ambetant zal zijn om te lezen”, steekt hij van wal. “Het is de meest confronterende - maar waarschijnlijk een van de belangrijkste - die ik ooit schreef. Gisterenavond heb ik voor de laatste keer in mijn leven alcohol gedronken. Ik zat in Café Sport (een gekend Leuvens volkscafé, red.) aan de toog mijn verdriet voor mijn vriend Geert, die net gestorven was, weg te drinken.”

Een dag eerder liet Helsen via Facebook al weten dat die vriend Geert Maris was, de frontman van Nona Mez. “Een goeie kameraad, een van de meest echte en oprechte mensen die ik ooit ben tegen gekomen en een fantastische songschrijver”, klonk het. In diezelfde post gaf Helsen ook te kennen dat hij zich schuldig voelde. “Ik was Geert een paar jaar uit het oog verloren. Ik zei zo vaak tegen mezelf: ik moet dringend met Geert afspreken, en ik deed het niet. Hij was echt eenzaam de laatste jaren. Hij is alleen gestorven en da’s verschrikkelijk.”

Voor jezelf zorgen

Maar zijn verdriet verdoven op café bleek niet de oplossing, zo geeft Helsen nu aan. “Alcohol is een harddrug. Het verwoest levens, mensen, families, relaties. Het wekt agressie op, maakt slechte gevoelens nog slechter en vele mensen sterven er uiteindelijk ook aan. Ik wil stoppen voor mijn vriend Geert.”

“In tegenstelling tot veel van mijn vrienden kan mijn lijf alcohol zeer slecht verdragen”, stelt Helsen nog. “Na een pint of vijf zat ik al aan mijn maximum. En als ik geen drie liter water dronk voor het slapengaan, had ik een superkater. Maar veel van mijn vrienden drinken door: hard en veel te veel. De een kan er uiteraard beter tegen dan de ander, maar het is vergif en enorm slecht voor je hoofd en je lichaam. Uiteraard is af en toe een pint pakken geen probleem, maar voor mij is het voorbij. Ik wil gewoon het goede voorbeeld geven...Je hoeft niet zoals ik te stoppen, maar matig alstublieft, zorg goed voor jezelf. Het leven is veel te kort.”

Tom Helsen is niet de enige BV die zo’n keuze maakt. Ook presentatrice Evi Hanssen (43) en actrice Cathérine Kools (40) stopten recent met het drinken van alcohol.

