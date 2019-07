Tom Helsen regelt bioscoopbezoek voor kansarme mensen SD

29 juli 2019

06u50

Bron: Facebook 2 Showbizz Negen maanden geleden deed Tom Helsen (43) een oproep om bioscoopzalen ter beschikking te stellen aan kansarme mensen, die vaak geen middelen hebben voor een bioscoopbezoek. Kinepolis Leuven en Disney hebben de oproep van de muzikant nu positief beantwoord.

“Ik ben hen daar zeer dankbaar voor”, schrijft Tom Helsen op Facebook. Kinepolis Leuven en Disney zullen samen een zaal ter beschikking stellen waar kansarme mensen, die vaak de middelen niet hebben voor een bioscoopbezoek, kunnen genieten van ‘The Lion King’. Maar de muzikant wil verder gaan. “Voor alle duidelijkheid: dit is niet mijn grote project rond armoede waar ik al een tijdje over sprak”, laat hij weten. “Armoede kan enkel op grote schaal aangepakt worden als er structureel iets verandert. Hierdoor verander ik structureel niets, maar ik geloof in klein beginnen.” Hij vervolgt: “Dit is voor mij een zandkorrel en ik wil oh zo graag die woestijn binnenhalen de komende jaren. Dit is een eerste klein signaal dat ik het meen, dat ik ermee bezig ben en dat ik niet ga loslaten.”