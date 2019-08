Tom Helsen organiseert bioscoopbezoek voor 160 kansarmen: “Maar er moet structureel iets veranderen” SDE

20 augustus 2019

16u42 0 Showbizz Een tijdje geleden kondigde Tom Helsen (43) het al aan: in samenwerking met Kinepolis Leuven en Disney zou hij een bioscoopbezoek voor kansarme mensen organiseren. Vandaag was het dan zover: bijna 160 mensen genoten van een vertoning van ‘The Lion King’. Maar de muzikant kijkt al naar de toekomst en wil structurele veranderingen.

“Deze middag keken bijna 160 mensen uit kansarme gezinnen mét gratis drankje en popcorn naar ‘The Lion King’”, schrijft Tom Helsen op zijn Facebook-pagina. “Door gewoon een simpele tweet en maandenlange stalking via e-mail is me dat eindelijk gelukt. Ik wil dan ook Disney en Kinepolis enorm hard bedanken voor dit mooie gebaar.” Maar de muzikant wil meer betekenen: “Iedereen heeft het recht om te kiezen naar welke cinema hij of zij wil gaan en welke film hij of zij wil zien. Mensen in armoede hebben weinig of geen keuzemogelijkheid op dat vlak en wij moeten niet voor hen bepalen wanneer ze naar welke film mogen gaan, zoals ik dat gedaan heb. En het gaat om meer dan de film zelf: het gaat ook om erbij horen. Ook die film gezien hebben, er ook op school over kunnen meepraten...”

En dus wil Helsen dat er iets verandert. Zo stelt hij voor om met Kinepolis een samenwerking aan te gaan rond de Uitpas: een spaar- en kortingskaart voor sport, cultuur en vrije tijd. “Voor veel mensen die het financieel moeilijk hebben, is deze kaart een groot geschenk. Concreet komt het er op neer dat mensen vier keer per jaar tegen korting ook daar terecht kunnen.” Daarnaast richt hij zijn pijlen op de politiek: “Als de regering gevormd is, zou ik graag snel een date fixen met de nieuwe minister van cultuur en/of kansarmoede. Veel mensen zullen dit naïef vinden, maar mijn gevoel volgen heeft me ver gebracht in het leven.”