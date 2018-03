Tom Hardy kruipt in de huid van Al Capone TC

19 maart 2018

De actiester speelt de hoofdrol in 'Fonzo', een nieuwe biografische film over de legendarische gangsterbaas. Ook enkele andere grote namen spelen mee.

Zopas raakte immers bekend dat ook Matt Dillon, Linda Cardellini en 'Twin Peaks'-ster Kyle MacLachlan een rol in de film zullen vertolken. De ster van hoofdrolspeler Hardy lijkt steeds feller te schitteren in Hollywood. Sinds hij aan de zijde van onze landgenoot Matthias Schoenaerts indruk maakte in 'The Drop', reeg hij de topprestaties aan elkaar. Zo was Hardy de voorbije jaren te zien in 'Mad Max: Fury Road', 'The Revenant', 'Dunkirk' en de fel bejubelde Netflix-reeks 'Peaky Blinders'. Hij wordt ook aangekondigd in een nieuwe 'Mad Max'-film en zal ook de hoofdrol spelen in 'Venom', de eerste Marvel-film die het verhaal van een slechterik vertelt. Venom is in de comics een van de gevaarlijkste tegenstanders van Spider-Man. Hij dook eerder ook al op in de film 'Spider-Man 3'. Het personage werd toen vertolkt door Topher Grace.