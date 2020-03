Tom Hanks terug thuis na Corona-besmetting DBJ

28 maart 2020

12u31 1 Showbizz Het gaat alweer stukken beter met Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson. De acteur en actrice, die de afgelopen weken in Australië moesten blijven omdat ze waren besmet met het coronavirus, zijn veilig thuis in Los Angeles.

Het 63-jarige echtpaar werd door Us Weekly gefotografeerd terwijl ze glimlachend in de auto zaten. Tom en Rita zijn volgens het tijdschrift sinds vrijdag weer terug in Amerika.

De acteur en actrice, die ‘down under’ waren vanwege filmopnames van Tom, werden drie weken geleden positief getest op het longvirus en lagen een paar dagen in het ziekenhuis. Vorige week twitterde de acteur al dat het alweer een stuk beter met ze ging. Ook herinnerde Tom zijn volgers aan het feit dat ze binnen moesten blijven.