Tom Hanks onthult waarom er nooit een vervolg kwam op de Oscarwinnende film ‘Forrest Gump’

Film “Run, Forrest, run!” Hoe komt het dat er nooit een vervolg op de hitfilm uit 1994 ‘Forrest Gump’ is verschenen? Acteur Tom Hanks (66) vertelde in de Britse podcast ‘Happy Sad Confused’ dat dit idee wel op tafel lag, maar na amper veertig minuten al werd afgeschoten.

Tom Hanks heeft in de podcast ‘Happy Sad Confused’ wat meer prijsgegeven over een mogelijk vervolg op zijn succesfilm ‘Forrest Gump’. “Ik moet bekennen dat we, na een lange poos, wel eens gepraat hebben over een mogelijk vervolg. Maar dat gesprek duurde amper veertig minuten.” Hij vervolgde: “We dachten: ‘kom jongens, laten we dit niet doen’.”

De Amerikaanse acteur duikt dan ook met een gegronde reden amper op in sequels. “Ik teken nooit een contract waarin de verplichting staat tot een vervolg. Ik zeg altijd: ‘Als er een reden is om het te doen, dan doen we het. Maar jullie kunnen me niet dwingen’. Er is altijd die natuurlijke neiging om vanuit commerciële overwegingen er een vervolg aan te breien, in de hoop op weer een kassucces.”

Verhaal

De film ‘Forrest Gump’ vertelt het verhaal van een verstandelijk beperkte man, met de naam Forrest. Zijn leven wordt gevolgd vanaf zijn jeugd in Alabama, tot zijn volwassen leven in de jaren tachtig. Zonder het te beseffen maakt hij enkele historische momenten mee vanop de eerste rij. Zo geeft hij Elvis Presley en John Lennon muzikale inspiratie, is hij aanwezig bij de Vietnamoorlog, is hij ‘per ongeluk’ de uitvinder van de smiley én de inspiratiebron voor de beroemde spreuk ‘shit happens’. Het is een emotioneel beladen verhaal, maar heeft toch ook een luchtig kantje.

‘Forrest Gump’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Winston Groom uit 1986. De film groeide uit tot een van dé filmtoppers uit de jaren 90 en wist maar liefst zes Oscars binnen te halen.

