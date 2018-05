Tom Hanks en Rita Wilson vieren 30-jarig huwelijk met groot feest Redactie

01 mei 2018

09u04

Bron: BuzzE 0 Showbizz Dertig jaar getrouwd zijn is op zich al uniek, maar dat is het zeker in Hollywood. Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson bereikten deze mijlpaal vandaag. Ze vierden het dit afgelopen weekend met een spetterend feest. Op social media postten zowel Tom als Rita een foto, waarop ze dertig jaar geleden en nu te zien zijn.

,,30 jaar op 30 april, van '88 tot '18...dat zijn magische nummers!" schreef Tom bij het kiekje. Links zijn Rita en Tom te zien tijdens hun huwelijk, rechts is een recente foto.



De Hanksjes vierden hun 30-jarig jubileum met een rits aan sterren. Zo waren onder anderen de Obama's, Oprah Winfrey en haar partner Stedman Graham, Kurt Russell en Goldie Hawn, talkshowpresentatoren Jimmy Kimmel en Conan O'Brien, en Kate Hudson aanwezig.



Volgens de Oscarwinnende acteur is het geheim van hun goede huwelijk dat hun eerste ontmoeting 'als thuiskomen voelde'. ,,Ik had meteen het idee dat ik met haar samen wilde zijn, we zijn getrouwd voor de juiste redenen. Omdat we graag bij elkaar wilden zijn."

30 years on April 30. ‘88 To ‘18. Magic numbers. Hanx and @RitaWilson Een foto die is geplaatst door null (@tomhanks) op 30 apr 2018 om 22:41 CEST